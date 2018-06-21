|В НБУ назвали драйверы роста ВПП в I квартале
|21.06.2018 16:32
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Основным двигателем роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, передает со ссылкой на НБУ.
“Фактические темпы роста реального ВВП в I квартале 2018 года были выше ожиданий Национального банка. Как и в 2017 году, основным двигателем роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный”, — говорится в сообщении НБУ.
В частности, как отметил регулятор:
В то же время, отмечается, что в I квартале также существенно снизился импорт (на 5,4% в годовом измерении) в первую очередь из-за уменьшения энергетического импорта.
“В результате отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост уменьшился (до 2,3 п.п.), что и обусловило ускорение роста реального ВВП по сравнению с показателями IV квартала 2017 года, а также отклонение фактических данных от оценки НБУ”, — добавили в Нацбанке.
В втором квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренное ускорение роста экономики Украины. В целом же, в НБУ ожидают, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%.
Напомним, по данным Госстатистики, ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%.