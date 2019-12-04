Статус участника боевых действий смогут получить более трех тысяч добровольцев, воевавших в зоне АТО/ООС. Об этом стало известно по итогам голосования в парламенте в среду, 4 декабря, сообщает Укринформ. "Принятие закона 2045-1 позволит свыше 3 тысячам ветеранам-добровольцам получить в будущем статус участника боевых действий и, как следствие, все социальные гарантии, которые есть в Украине для наших ветеранов", - заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Она также поблагодарила общественность, общественные организации и ветеранов, которые занимаются вопросами добровольцев. "Эту несправедливость нужно было уже решить и, в конце концов, на это сегодня была политическая воля - свыше 300 голосов в Верховной Раде мы получили за данный законопроект", - добавила министр. За принятие закона проголосовали 329 народных депутатов при минимально необходимых 226. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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