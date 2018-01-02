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В НАБУ сообщили о задержании директора научно-исследовательского учреждения и его сообщника, которые требовали $500 тыс. взятки
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02.01.2018 12:11
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Директора одного из научно-исследовательских учреждений и его
сообщника задержали после получения части взятки в размере $300
тыс., сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке По информации
ZAXID.NET, НАБУ задержало директора Института агроэкологии и
природопользования Национальной аграрной академии наук Украины
Ореста Фурдычко Фото: Орест Фурдичко / Facebook По данным
следствия, они требовали $500 тыс. для якобы передачи руководству
Национальной академии аграрных наук Украины."Сумма
предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о
совместной деятельности между указанным научно-исследовательским
учреждением и предприятием", – объяснили в НАБУ.31 декабря
задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 369-2
(злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.1 января 2018
года директора научно-исследовательского учреждения арестовали на
60 суток с альтернативой залога в 3 млн грн, а его
соучастника – с альтернативой залога в 1 млн грн, сообщили в
НАБУ.Отмечается, что уголовное производство начали в конце декабря
2017 года.30 декабря интернет-издание ZAXID.NET сообщило со
ссылкой на источники, что НАБУ задержало по подозрению в
вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и
природопользования Национальной аграрной академии наук Украины
Ореста Фурдычко. Отмечалось, что задержание прошло в Киеве в его
рабочем кабинете. По информации издания, детективы также провели
там и по месту его проживания обыски.
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