Директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника задержали после получения части взятки в размере $300 тыс., сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По информации ZAXID.NET, НАБУ задержало директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко Фото: Орест Фурдичко / Facebook По данным следствия, они требовали $500 тыс. для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины."Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием", – объяснили в НАБУ.31 декабря задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.1 января 2018 года директора научно-исследовательского учреждения арестовали на 60 суток с альтернативой залога в 3 млн грн, а его соучастника – с альтернативой залога в 1 млн грн, сообщили в НАБУ.Отмечается, что уголовное производство начали в конце декабря 2017 года.30 декабря интернет-издание ZAXID.NET сообщило со ссылкой на источники, что НАБУ задержало по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко. Отмечалось, что задержание прошло в Киеве в его рабочем кабинете. По информации издания, детективы также провели там и по месту его проживания обыски. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки набу украины его директора декабря Теги: деньги