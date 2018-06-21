Очень важно, что Верховная Рада приняла закон "О национальной
безопасности Украины" до июльского саммита НАТО, который состоится
в Брюсселе, считает секретарь Совета национальной безопасности и
обороны Украины Александр Турчинов. Турчинов подчеркнул, что закон
о нацбазопасности задает основные параметры перехода всех
составляющих сектора безопасности и обороны Украины на стандарты
НАТО Фото: turchynov.com "Закон определяет натовские и европейские
параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он
определяет структуру, функции, систему управления, систему стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира