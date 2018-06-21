Погода, Новости, загрузка...
Турчинов: Принятие закон о национальной безопасности приближает Украину к НАТО
21.06.2018 16:36
Очень важно, что Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасности Украины" до июльского саммита НАТО, который состоится в Брюсселе, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Турчинов подчеркнул, что закон о нацбазопасности задает основные параметры перехода всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО Фото: turchynov.com "Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить