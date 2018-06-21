|Украина требует от РФ предоставить омбудсмену доступ к Сенцову, Кольченко, Клиху и Балуху
|21.06.2018 16:37
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Украинский обмудсмен просила по крайней мере переговорить с начальником пенитенциарного учреждения, однако ей в этом отказалиПосольство Украины требует от России предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой первоочередный доступ в тюрьмы, где удерживают политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Кольченко и Владимира Балуха.
Фото: из открытых источников
С такой просьбой посольство Украины направило Министерству иностранных дел России очередную ноту.
Людмила Денисова также пыталась связаться с российской колонией, где содержат политзаключенного Александра Кольченко. Украинский обмудсмен просила по крайней мере переговорить с начальником пенитенциарного учреждения, однако ей в этом отказали.
Ранее сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.
15 июня уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где содержатся украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в российском городе Лабытнанги.
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