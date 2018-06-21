|С 14 пришли за головой полиции Зозулей
|21.06.2018 16:38
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Сегодня, 21 июня представители радикальной организации С14 приехали к зданию патрульной полиции Киева и требуют отставки главы полиции Юрия Зозули, который когда-то назвал их расистами и хочет выгнать их из муниципальной стражи.
Прямая трансляция акции размещена радикалами в Facebook.
К зданию, видимо для охраны, вышли несколько патрульных полицейских.
Акция по всей вероятности также связана с недавним избиением радикалов С14 перед маршем ЛГБТ в Киеве 17 июня.
Напомним, в середине июня начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля назвал представителей С14 расистами и заявил, что патрульные не сотрудничают с общественным формированием Киевская муниципальная стража, поскольку в ней участвуют активисты Евгения Карася.
Глава столичной патрульной полиции также отметил, что намерен вынести этот вопрос на обсуждение комиссии Киевсовета. Стоит отметить, что общественное формирование Киевская муниципальная стража было создано в июне 2017 года при содействии мэра Киева Виталия Кличко.