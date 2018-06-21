|Под Киевом автомобиль на большой скорости влетел в автобус: есть пострадавшие
|21.06.2018 16:39
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств произошло на автотрассе Киев - Харьков в Киевской области: автомобиль на высокой скорости въехал в автобус. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Около 14:30 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель автобуса Mercedes, разворачиваясь, не уступил дорогу встречному транспорту. Легковушка Mercedes на большой скорости въехала в автобус - не успел затормозить. В результате ДТП пострадали два водителя - автобуса и легковушки. Они были доставлены в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении.
Отмечено, что пассажиров в одном из транспортных средстве не было.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.
Напомним, в Киеве пешеход перебегал дорогу в непозволительном месте, попал под колеса грузовика и умер от несовместимых с жизнью травм.