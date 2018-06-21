К заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову пытались приметить принудительное кормление, но он отказался, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Денисова узнала о состоянии Сенцова от адвоката режиссера Дмитрия Динзе Фото: Людмила Денісова / Facebook По словам адвоката, Сенцов находится в санчасти колонии."Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", – написала Денисова.Адвокат рассказал омбудсмену, что на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его увозили в больницу за пределами колонии."Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", – рассказала Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1982957825110290 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – на встречу к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось. Сестра Сенцова Наталья Каплан в комментарии "ГОРДОН" 19 июня сказала, что достоверной информации о состоянии здоровья режиссера нет. "Пока у нас только информация российского омбудсмена, доверия к которой нет", – уточнила Каплан. По словам Москальковой, Сенцов получает поддерживающую терапию и действительно находится на лечебном голодании.20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая Сенцова в ЕСПЧ, сообщила, чтоЕвропейский суд запросил у российских властей информацию о состоянии здоровья режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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