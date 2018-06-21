Несколько туристских бюро продавали билеты от имени British Airways по символической цене в 1 фунт

Осознав ошибку, авиаперевозчик аннулировал билеты и извинился перед покупателями, пообещав каждому подарочный ваучер в качестве компенсации за неудобства. Однако покупатели остались крайне возмущены действиями компании, поскольку многие из них уже забронировали отели и туры, - сообщает BBC .

В течение почти суток 11 июня, несколько туристских бюро продавали билеты от имени British Airways по символической цене в 1 фунт плюс аэропортовые сборы. Обычно такой билет стоит не менее 200 фунтов, а вместе со сборами цена вырастает еще на несколько сотен.

Представитель агентства TravelUp Али Шах говорит, что авиакомпания пообещала вернуть стоимость отмененных билетов и выдать пострадавшим ваучеры на 100 фунтов.

Однако один из клиентов агентства - Эш Даббай из Лондона - сообщил, что купил билет в Тель-Авив и обратно в Лондон за 195 фунтов, а теперь, после аннулирования этого билета, ему придется потратить более 1000 фунтов на билет на тот же рейс.

По его словам, он обратил внимание на дешевизну билетов, но она не показалась ему чрезмерной, поскольку была сопоставима с предложениями других авиакомпаний.

"Если вам продают то дешево в магазине, никто потом не гонится за вами, чтобы сказать, что цена оказалась слишком низкой и купленный товар надо вернуть", - говорит Даббай.

Джеймс Дэйли, директор финансовой компании Fairer Finance, считает, что в авиакомпании отрезан путь к отступлению.

"Я не понимаю, как они смогут выйти из этой ситуации. Ведь это их ошибка, и они должны понести за нее ответственность", - говорит он.