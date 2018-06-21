Это лекарство, лежащее в шкафчике на кухне, стало прекрасной альтернативой пятновыводителям. И представьте, именно таблетка оказалось более эффективнее и действеннее дорогих средств для стирки, пишет со ссылкой на .

При многократной и частой стирке Ваши вещи желтеют? Пятна не отстирались, и белье уже не имеет своего первоначального идеального вида? Не стоит переживать – секрет моей мамы поможет светлым вещам просто светится чистотой. Обязательно воспользуйтесь ним.

Как стирать белые вещи

1. Удивительно белоснежная одежда — это легко! Раствори 5 таблеток аспирина по 325 мг в 8 л теплой воды. Замочи вещи в этом растворе и оставь на 8 часов.

2. Можно предварительно раздробить аспирин на мелкие кусочки, так он быстрее растворится в воде и будет активнее действовать.

3. Добавь несколько таблеток аспирина прямо в стиральную машину! Это средство вернет сияющую белизну даже посеревшим вещам. Если перед стиркой в машинке подержать одежду в растворе аспирина, эффект будет просто ошеломляющий.

Теперь я знаю, чем отстирывать вещи от неприятных желтых пятен! Аспирин стал незаменимым средством в моем доме, потому что он не повреждает ткань, но при этом замечательно убирает загрязнения. Лучше любого отбеливателя! Советую попробовать и тебе, уверена, ты останешься довольна результатом.

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