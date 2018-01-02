Любимец женщин, судья проекта "Х-фактора" Олег Винник записал новогоднее поздравление для своих поклонников.

Певец обратился к украинцам с пожеланиями в год собаки быть верными друг другу, ведь именно такая черта присуща этим животным, которые станут символом следующих 12 месяцев, пишет со ссылкой на .

"Дорогие мои, искренне поздравляю вас с Новым 2018 годом! Желаю мира и любви в ваших домах, осуществления того, о чем мечтается и желается. Счастья вам и здоровья! Веселых праздников", - прокомментировал он.

Смотрите: новогоднее поздравление Олега Винника















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