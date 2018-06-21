На рынке жилой недвижимости возрастает спрос на двухкомнатные квартиры. Этому способствуют и рассрочки от застройщиков. Об этом в комментарии рассказал знаток по недвижимости Денис Шульга.

“Традиционно в Украине пользуются спросом одно- и двухкомнатные квартиры. Как только кризис случился — были популярны однушки. Сейчас все немножко стабилизировалось и уже пользуются спросом и двухкомнатные. Все зависит еще от планировки. Если однокомнатная 40-45 кв метров, в среднем, то двушка это 50 с копейками, и люди многие думают, что лучше переплатить за эти 10-12 квадратов — но я уже получаю полноценную двушку на перспективу. Будет ребенок — ему будет отдельная комната”, - пояснил Шульга.

По мнению эксперта, удорожание стоимости квартиры за эти дополнительные метры очень хорошо компенсируются рассрочками, которые сегодня предлагают застройщики.

“Сегодня большинство предоставляют рассрочки, причем очень разные: и до сдачи дома в эксплуатацию, и на пару лет. Это очень удобно, и люди ими активно пользуются ведь вложив те же 50% при начале строительства, при условии что порядочный застройщик — можно здорово сэкономить”, — считает знаток.

Напомним, крупнейший столичный застройщик “ХК “Киевгорстрой” также констатирует рост спроса на двухкомнатные квартиры. Причём, как отмечают в компании, эти квартиры покупаются прежде только для жизни, а не под сдачу в аренду.

В компании также предлагают удобные условия рассрочки от застройщика.

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