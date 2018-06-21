|США на территории КНДР обнаружили три тысячи ядерных и ракетных объектов
|21.06.2018 16:50
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На территории КНДР расположены приблизительно три тысячи объектов, которые связаны с ядерными и ракетными разработками.Эти оценки принадлежат властям США. Поэтому возможны трудности разного характера, например, с инспектированием и проверкой северокорейских объектов.
Напомним, что в конце мая, 24 числа, в Северной Корее был демонтирован ядерный полигон Пхунгери. Впоследствии в Пхеньяне сделали заявление, что КНДР готова начать работу над созданием безъядерного мира.
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