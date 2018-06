Несколько минут назад официальный сайт МЮ объявил о подписании пятилетнего контракта с полузащитником Фреда.

В твиттере клуба появилось и оригинальное представление экс-игрока Шахтера.

Работники МЮ взяли за основу идею с представлением Алексиса Санчеса, который был приобретен клубом прошлой зимой.

Трансфер Фреда обошелся клубу Манчестер Юнайтед в 59 миллионов евро.

Напомним, что о договоренность между МЮ и Шахтером касательно трансфера Фреда было сообщено еще 5-го июня, но английский клуб больше не делал никаких движений, так как ожидал разрешения для игрока на работу в Англии.

Ранее сообщалось, что в новом клубе бразилец будет зарабатывать 5 миллионов евро.

Фред перешел в Шахтер летом 2013-го года из Интернасьоналя за 15 миллионов евро и с тех пор сыграл за донецкий клуб 155 матчей, в которых отметился 15 голами и 15 результативными передачами.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за Шахтер 37 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач, и помог «горнякам» выиграть чемпионат и кубок Украины.

Ladies and gentlemen: we have an announcement to make…

— Manchester United (@ManUtd)