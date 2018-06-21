Народный депутат Виталий Куприй обратился в правоохранительные органы Украины с депутатским запросом.

Политик потребовал расследовать факты торговли в оккупированном Крыму со стороны компаний, аффилированных с нардепом Сергеем Рыбалкой.

Как указано в запросе, о фактах торговли снэками производства компаний Рыбалки сообщила гражданка Ирина Фарионова. Ее обращение к Куприю и стало снование для подготовки депутатского запроса.



«Прошу провести проверку изложенных фактов, по результатам предпринять должные меры реагирования», – сказано в запросе.

Напомним, ранее Куприй уже обращался в СБУ касательно бизнеса нардепа Рыбалки.

Тогда он требовал расследовать факты финансирования терроризма со стороны бизнеса радикального политика. Кроме этого, Куприй просил ввести санкции в отношении компаний Рыбалки, которые продавали свою продукцию на территории самопровозглашенной «ЛНР».

Напомним также, что за торговлю с ОРДЛО одного из топ-менеджеров Рыбалки уже осудил Заречный суд г. Сум. Обвинительный приговор был вынесен Юрию Джабраилову в конце марта текущего года.

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