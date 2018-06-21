Кабинет Министров Украины до конца 2018 года проводит опыт по усиленному контролю МВД за работой таможенной службы. опыт на таможне будет продолжаться до конца этого года Фото: ЕРА Согласно документу, для выявления возможных нарушений полицейские могут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, "в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности".Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели Госфискальная служба (ГФС) должна определить порядок предоставления им доступа к системе.Эксперимент будет продолжаться до конца 2018 года.Кабмин также обязал МВД и ГФС каждый месяц подавать отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.18 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания сообщил, что Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, ГФС и СБУ разработали план действий, направленный на борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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