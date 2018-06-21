Кабинет Министров Украины до конца 2018 года проводит опыт по
усиленному контролю МВД за работой таможенной службы. опыт на
таможне будет продолжаться до конца этого года Фото: ЕРА Согласно
документу, для выявления возможных нарушений полицейские могут
круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу, "в которых органы
Государственной фискальной службы осуществляют таможенные
формальности".Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел
также получили доступ к автоматизированной системе таможенного
оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели
Госфискальная служба (ГФС) должна определить порядок предоставления
им доступа к системе.Эксперимент будет продолжаться до конца 2018
года.Кабмин также обязал МВД и ГФС каждый месяц подавать отчеты о
ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также
предложения о законодательных изменениях по результатам
эксперимента.18 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман во
время специального совещания сообщил, что Кабмин вместе с МВД,
Генпрокуратурой, НАБУ, Специализированной антикоррупционной
прокуратурой, ГФС и СБУ разработали план действий, направленный на
борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
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