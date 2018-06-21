Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 39 день в
российской колонии, находится сейчас в медицинской части и имеет
проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам
человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова.
"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он
таки встретился с Олегом в колонии.
По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него
- проблемы с почками и сердцем.
Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные
капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - пишет Денисова в
Facebook.
По словам адвоката, на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис
и его отвезли в больницу за пределами колонии.
"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался.
Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать
его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного
кормления.
По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", -
говорит Денисова.
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