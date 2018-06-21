Апелляционный суд Кировоградской области отпустил под домашний арест подозреваемого в совершении ДТП с четырьмя погибшими на автодороге Кропивницкий-Знаменка Кировоградской области. Об этом корреспонденту сообщила адвокат потерпевшей Марина Гуцул.

По ее словам, суд принял соответствующее решение на том основании, что мужчине необходимо лечиться, что он также получил травмы.

"Но когда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу Ленинским районным судом, он продолжал лечиться. Единственное, что под палатой стояли два конвоира. Никто не говорит о том, что его не надо лечить", - сказала Гуцул.

По ее словам, несмотря на такое решение, потерпевшая обоснованно боится, что данная мера пресечения позволит подозреваемому избежать ответственности, в том числе путем выезда за границу, ведь обязанность ношение электронного браслета на мужчину не положили.

Напомним, четыре человека погибли и два травмированы в результате ДТП в Кировоградской области.





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