В четверг, 21 июня, жителям Киева рекомендуют купаться на 13 муниципальных пляжах города и посетить 17 мест отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, киевлянам можно купаться на пляжах: "Молодежный", "Венеция", "Передмостная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Веселка", "Вербный", "Пуща-Водица", "Водоворот", "Галерный".

Но коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на "Тельбине".

Кроме того, в украинской столице действует 17 зон отдыха, где возможен отдых у воды без купания: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская", "Троещина", "Алмазная", "Осокорки", "Солнечная", "Святошин", "Голубая", "Синеозерная", "Совская балка".

Как сообщал svodka.net ранее, загрязнение воды на пляже в Николаеве произошло из-за незаконного слива фекалий из ассенизаторских машин.

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