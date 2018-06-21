Представители токийской биржы проинформировали общественность о том, что они отреагировали снижением индексов на информацию о случившемся в стране сильном землетрясении. К огромному сожалению это сейсмособытие унесло жизни трех человек. В числе пострадавших еще 91 человек. Также было по причине землетрясения остановлено движение железнодорожного транспорта.

А теперь несколько слов о работе токийской биржи. В общем, главный биржевой индекс страны Nikkei на открытии торгов ушел вниз. Он опустился на 189,07 пункта либо на 0,83%, опустившись до отметки 22662,68.

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