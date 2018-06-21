Верховная Рада в четверг приняла проект закона №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда». За это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Оно предполагает создание нового суда с месторасположением в Киеве и определяет порядок его формирования.

«Это победа для создания и имплементации антикоррупционного суда», – сказал спикер Андрей Парубий после голосования.

С 14 июня в Украине начал действовать закон «О Высшем антикоррупционном суде». Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен был подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект.

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