|У политзаключенного Сенцова проблемы с почками и сердцем
|21.06.2018 17:02
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У политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 39-й день, проблемы с почками и сердцем. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает
"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он
таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится
сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем.
Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы.
Это еще дополнительные 2 литра. На 26-й день голодовки у Олега
случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.
Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не
настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно
в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По
словам адвоката, в любой момент кризис может повториться ... ", -
сообщила она.