Ни для кого не секрет, что цвета влияют на наше психоэмоциональное состояние. Одни успокаивают нас, другие наоборот — будоражат и стимулируют мозговую активность, пишет со ссылкой на .

Наверняка вы замечали, что если даже сменить одежду на яркую, то настроение сразу меняется.

Кроме этого, астрологи уверяют, что есть цвета, которые привлекают к человеку удачу. Предлагаю вам узнать, каким цветам следует отдавать предпочтение каждому знаку Зодиака.

Цвета удачи для Овна

Красный — главный цвет удачи для людей, рожденных под знаком Овна. Красный цвет динамичен и требует действия, он связан с агрессией, но также отражает энергию и оптимизм Овна. Красный — это цвет доминирования, он связан с присущим людям этого знака Зодиака стремлением к лидерству. Подобно качествам личности Овна, красный цвет символизирует силу, смелость, страсть, активность, энергию и оптимизм. Кроме того, красный цвет ассоциируется с хорошим здоровьем.

Овнам способны принести удачу и благополучие все оттенки красного. Однако не в том случае, если они плохо себя чувствуют или больны. В такие периоды для них лучше фиолетовый и синий цвета, которые принесут расслабление и успокоение.

Если чувствуете слабость или депрессию, то красный цвет, непременно, способен помочь. Вы можете не только выбирать одежду красного цвета, но и при выборе продуктов питания отдавать предпочтение этому цвету: помидоры, красный болгарский перец и другие красные овощи и фрукты. Это приведет к увеличению притока необходимой энергии, и вы почувствуете желание перейти к активным действиям.

Кроме красного, синего и фиолетового, черный и белый также считаются цветами, несущими удачу.

Цвета удачи для Тельца

Представители знака Телец одарены разнообразными талантами, в том числе к музыке и изобразительному искусству, отличаются спокойным характером, терпеливы, способны выдерживать длительные нагрузки. Однако время от времени они могут быть очень упрямыми. Спокойная домашняя жизнь – это то, чего ищут многие Тельцы. Они имеют способность к глубокому типу привязанности и ждут от партнера искренних взаимных чувств.

Лучший цвет для людей, рожденных под знаком Тельца — синий. Это цвет, вносящий покой и умиротворенность. Тельцам принесет удачу использование синего цвета в повседневной жизни, в одежде и интерьере. Один из основных камней этого знака Зодиака — синий сапфир, он приносит удачу людям этого знака. Подробнее о камнях и талисманах Тельца читайте здесь. Синий цвет всегда ассоциировался с терпением, спокойствием, что соответствует качествам этого знака Зодиака. Синий цвет также символизирует верность и правдивость.

Управляющая этим знаком планета – Венера, она дарует кроткий и дружелюбный характер. Розовый является одним из цветов, связанных с этой планетой. Красный цвет для Тельцов довольно агрессивен, но розовый имеет привлекательные качества. Он выражает комфорт, к которому они стремятся , и обладает успокаивающими свойствами.

Другие цвета, связанные с этим знаком Зодиака – зеленый и желтый. Желтый цвет делает Тельца одухотворенным. Этот цвет способен оказать помощь в тех случаях, когда проявляется тенденция к апатии или лени.

Цвета удачи для Близнецов

Основным цветом, несущим удачу Близнецам, является желтый. Именно он – цвет Меркурия, планеты, управляющей зодиакальным знаком Близнецы. Каждая планета в астрологии связана с определенными функциями организма. Меркурий непосредственно связан с нервной системой, интеллектом и функциями мозга, а также с руками. Неудивительно, что Близнецы, как мужчины, так и женщины, любят держаться за руки. Для них полезен массаж рук и даже просто легкие прикосновения к рукам, это помогает им избавиться от излишнего напряжения, расслабиться и успокоиться.

Желтый цвет ассоциируется с радостью и легкостью, излучает мощную позитивную энергию, помогает избавиться от негативных эмоций и депрессии. Желтый считается наиболее оптимистичным между всех цветов. Близнецам хорошо использовать его в интерьере. Желтый цвет является символом неисчерпаемой энергии и движения. Из-за того, что Близнецы постоянно в движении, им нужен более долгий сон, чем представителям других знаков Зодиака.

У этих людей очень активный ум и природная любовь к общению. Желтый цвет стимулирует общение, творчество и спонтанность выражения. Как правило, представители знака Близнецов коммуникабельные, яркие, энергичные и оптимистичные личности. Желтый цвет ассоциируется с интеллектом, общением, изучением чего-либо нового. Элементы этого цвета полезно включать в одежду студентам и всем тем людям, деятельность которых связана с интеллектуальными занятиями.

Еще одним удачным для них цветом является зеленый, он поддерживает в них самоуважение и упрямство. Зеленый цвет ассоциируется с хорошим здоровьем, стимулирует исцеление. Особенно положительные энергии он несет женщинам-Близнецам во время беременности. Для них зеленый, а также персиковый цвета создают расслабляющую и успокаивающую атмосферу.

Типичным представителям этого зодиакального знака не нравятся неяркие цвета, например, коричневый или серый, они не считаются приносящими удачу Близнецам. Люди этого знака Зодиака имеют особое пристрастие к геометрическим узорам.

Близнецам приносят удачу камни цитрин и изумруд, они придают им такие качества, как стабильность и верность. Целебные свойства цитрина помогают справиться с недугами, связанными с расстройствами желудка и кишечника.

Цвета удачи для Рака

Рак — это четвертый знак Зодиака, он находится под управлением стихии Воды. У Раков есть экстрасенсорные способности, они обладают развитой интуицией, их натура творческая и очень чувствительная. По природе они скрытные, их трудно понять даже близким людям и друзьям. Наиболее заметными между их положительных качеств является то, что они надежные и заботливые, имеют очень сильный родительский инстинкт. Их негативными чертами является любовь к быстрой смене настроения и пессимизму.

Планета, управляющая знаком Рак – Луна. Согласно древним поверьям, Луна является Великой Матерью небес. Соответственно этому, Ракам несут удачу подобные лунным цвета: серебряный, роскошный серый и белый.

Серебряный — символ гармонии и ясного ума. Белый считается пассивным цветом и ассоциируется с такими качествами, как мир и спокойствие. Серый цвет — это посредник между белым и черным, он влияет на изменения настроения. Оранжевый также считается удачным для Раков цветом. Желательно избегать синего цвета, он не принесет удачи.

Камни знака Рак – лунный камень, изумруд, топаз. Для Раков благоприятны свойства изумруда, считается, что камень способен нести духовный и эмоциональный баланс его владельцу. Многочисленны целительные свойства изумруда, между них – способность камня снижать внутриглазное давление, регулировать пищеварение. Проблемы со здоровьем, к которым представители знака Рак имеют любовь, связаны с желудочно-кишечным трактом, вероятно плохое зрение. Поэтому для них ношение изумруда будет очень полезно. Другие качества изумруда – он защищает от демонических сущностей, усиливает ментальные способности, дает мудрость, умение предвидеть будущее. Особенно ценны для Раков светло-зеленые изумруды, которые более связаны с духовным миром.

Топазы обладают целебными свойствами, которые имеют отношение к активизации иммунитета организма и борьбе с инфекциями. Топаз способен положительно повлиять на черты характера Раков, этот камень несет им успех и усиливает положительные энергии вокруг. Топаз ассоциируется с уверенностью в себе, чувством целостности и радостью.

Цвета удачи для Льва

Лев — огненный знак, управляющая им планета – Солнце. Время удачи для них – утро, особенно те моменты, когда восходит Солнце. Львам полезно наблюдать восход Солнца, оно заряжает их положительными эмоциями на весь день.

Представителям зодиакального знака Лев приносит удачу золотой цвет, и это не удивительно, поскольку люди, рожденные под этим знаком, обожают красивые вещи, а золотой цвет ассоциируется с красотой и процветанием. Это теплый цвет, что отражает щедрость сердца Льва.

Другие удачные для них цвета — оранжевый и белый. Эти цвета полезно носить во время стресса, для стабилизации эмоций и устранения негативных мыслей.

Драгоценные камни, связанные с каждым из двенадцати знаков Зодиака, оказывают влияние на личность и черты характера их представителей. Львам приносят удачу рубин, оникс, хризолит. Рубин больше подходит тем Львам, которые рождены в июле, а хризолит хорош для тех, кто родился в августе. Эти камни способны положительно влиять на ваше настроение и создавать благоприятный эмоциональный фон.

Положительные характеристики хризолита — верность, любовь, честность, добродетель. На протяжении многих веков хризолит считался камнем, имеющим великую исцеляющую силу. Он способен заживлять эмоциональные раны прошлого, восстанавливать позитивный баланс энергий в организме. Кроме того, хризолит известен и как денежный камень. Для привлечения денег его нужно носить как украшение или держать камень в кошельке. В дополнение к нему можно использовать цитрин, он позволит вам сохранить деньги, которые к вам уже пришли.

Рубины издавна являются символом власти, достоинства, любви и красоты. Целебные свойства рубина – помощь в излечении заболеваний крови и снижении артериального давления.

Оникс имеет различные положительные свойства. Например, он помогает предпринимателям, этот камень принесет удачу новому проекту и защитит от влияния людей, которые не поддерживают ваши начинания. Оникс помогает отпустить прошлое и через медитации дает указания на будущее.

Цвета удачи для Девы

Дева – знак Земли, и вполне естественно, что цветами, несущими удачу представителям этого зодиакального знака, являются коричневый и зеленый. Эти цвета представляют природу и ее дары, они связаны с Матерью-Землей. Будучи земным знаком, Девы практичны и трудолюбивы. Лучшим местом для отдыха Девы после напряженного дня может быть то пространство, где есть элементы коричневого цвета и много зеленых растений.

Людям, рожденным под знаком Девы, следует избегать ярких цветов, особенно в одежде и домашнем интерьере. Им лучше отдавать предпочтение приглушенным цветам, в том числе, серому.

Камнями, несущими удачу Девам, считаются рубин, нефрит, сердолик. Позитивные для них энергии представляют агат и хризолит.

Рубин обладает целебными свойствами, помогает излечивать проблемы с кровообращением, уменьшает воспаления и лихорадки. Метафизические свойства этого камня связаны с жизненностью, любовью и преданностью.

Нефрит — это хороший зеленый камень, он ассоциируется с дружбой и удачей. Считается, что нефрит защищает от зла и негативных влияний тех, кто носит его в качестве украшения. Целебные свойства нефрита связаны с излечением заболеваний сердца, печени, почек и щитовидной железы.

Сердолик – это камень коричневого цвета с красноватым оттенком. Его целебные свойства связаны с очищением крови и улучшением кровообращения, он помогает излечивать боли в спине. Сердолик повышает мотивацию и уверенность в себе, также камень ассоциируется с достижением целей.

Эти камни оказывают положительное влияние на представителей знака Дева, их можно носить как украшения, чтобы подчеркнуть индивидуальность и лучшие качества своего зодиакального знака, для исцеления или использовать как элементы домашнего декора для гармонизации семейной жизни.

Цвета удачи для Весов

Людям, рожденным под зодиакальным знаком Весы, приносят удачу мягкие оттенки синего, голубого и зеленого цветов. Голубой цвет врачует ум, приносит спокойствие и расслабление. Бледно-зеленый обладает тонизирующим действием, помогает поддерживать баланс ума, души и тела, что очень важно для большинства представителей этого знака Зодиака.

Голубой — это идеальный цвет для Весов. Голубой цвет считается одним из самых духовных цветов в эзотерике. Просто посмотрите на небо в ясный день, ощутите величие и спокойствие бескрайнего голубого неба. Голубой цвет стимулирует интеллект Весов, помогает им проявлять таланты, установить позитивные коммуникации.

Одним из камней знака Весы является изумруд. Положите камень под подушку на время сна, он устранит негативные мысли, будет помогать хорошему отдыху и вызовет приятные сновидения.

Зеленый цвет ассоциируется с ростом и жизненной силой. Зеленый нефрит приносит Весам удачу, этот камень известен своей способностью исцелять и вызывать хороший сон. Если положите нефрит под подушку на время ночного сна, он может принести вам во сне новые идеи и озарения. Нефрит усиливает любовь и укрепляет дружеские отношения, вносит положительную энергетику, освобождает ум от негатива. Если есть любовь к болезням почек, Весам рекомендуется носить нефрит, камень поможет исцелению. О других камнях и талисманах Весов, привлекающих любовь и удачу, вы можете прочитать здесь.

Другие цвета, которые приносят Весам удачу и благополучие — белый и розовый. Как воздушному знаку Зодиака, им даст пользу визуализация этих цветов, сочетаемая с глубоким дыханием.

У некоторых представителей этого знака Зодиака слабые почки, им рекомендуется пить больше воды, чтобы предохранить этот жизненно важный орган от шлаков и токсинов. Полезны огурцы, сельдерей, капуста, шпинат и другие зеленые овощи, они поддержат функции организма на должном уровне. Весам лучше не потреблять в больших количествах сахар и сладкие газированные напитки, они провоцируют слабость, отягощают ум и тело.

Цвета удачи для Скорпиона

Цвета удачи для Скорпиона — темно-красный и пурпурный. Все темные оттенки красного являются цветами этого зодиакального знака. Эти цвета подчеркивают ощущение тайны, а также ассоциируются с силой и мощью знака Скорпион. Представители этого знака могут использовать темные оттенки красного цвета в повседневной жизни: в одежде, в интерьере дома, в вещах, которые их окружают. Особенно важно то, что эти цвета помогают подавлять тенденцию Скорпиона к саморазрушению. Среди камней, которые приносят удачу Скорпионам — гранат и рубин.

Фиолетовый и бордовый также считаются цветами, несущими им удачу. Бордовый – это смелый, но также и чувственный цвет, соответствующий качествам личности Скорпиона. Фиолетовый связан с процессом трансформации. Считается, что он вызывает изменения в мировоззрении и углубляет проницательность. Фиолетовый цвет способствует хорошему сну, снижает психическое напряжение, что положительно влияет на организм. Этот цвет помогает при умственном переутомления, облегчает процесс очищения организма.

Фиолетовый цвет хорошо использовать для медитаций. Великий Леонардо да Винчи говорил, что эффект медитации увеличивается в десять раз, если ее проводить в присутствии фиолетового. Фиолетовый цвет используется во многих произведениях искусства для передачи глубоких эмоций. Этот эффект создается сочетанием холодной энергии синего и теплой энергии красного.

Черный – еще один цвет, связанный с зодиакальным знаком Скорпион. Черный цвет несет как негативные, так и позитивные энергии. Одно из наиболее позитивных качеств черного состоит в том, что он делает другие цвета более яркими. Во многих западных культурах черный цвет ассоциируется с трауром. В Древнем Египте он был связан с темнотой ночи, смертью, а также с магией.

Человека, рожденного под этим знаком Зодиака, нельзя назвать ни безвольным, ни слабым, Скорпион является знаком, обладающим высоким уровнем энергии. Считается, что поддержку им дает аквамарин. Если этот камень поместить рядом с местом, где вы спите, он поможет воплотить ваши мечты в реальность, будет помогать позитивным изменениям в жизни.

Цвета удачи для Стрельца

С точки зрения астрологии, Стрельцам несет удачу фиолетовый цвет. Он имел особое значение на протяжении всей истории и считался королевским цветом. Достойными носить одежды фиолетового цвета считались царствующие особы. Он был любимым цветом царицы Клеопатры. И в наши дни этот цвет ассоциируется с величием и богатством. Фиолетовый часто встречается и в природе: фиалки, орхидеи, лаванда считаются прекрасными цветами.

Фиолетовый цвет является сочетанием синего, символизирующего стабильность и красного, символизирующего энергию. Светлые оттенки фиолетового пробуждают романтические чувства, более глубокие оттенки этого цвета ассоциируются с властью, роскошью и амбициями. Этот цвет дарует особые духовные качества, поскольку он представляет собой смесь холодного синего цвета и теплого красного. Эта соединение ассоциируется с качествами зодиакального знака Стрелец, она и создает тайну фиолетового цвета.

Кроме фиолетового, вторым из наиболее влиятельных для них цветов является синий. Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, должны носить одежду фиолетовых и синих цветов, использовать их в интерьере.

Фиолетовый и синий непосредственно не связаны с человеческим бытием. Они поддерживают в нашем беспокойном мире баланс и представляют собой мудрость высших сил. С этой точки зрения, синий и фиолетовый цвета хороши для медитаций.

Если Стрелец живет в помещении, стены которого окрашены в фиолетовый цвет, его творческие способности и воображение усиливаются. Но важно отметить, если в фиолетовом цвете синий проявлен более, чем красный, это может создать эмоциональный дисбаланс.

Среди известных камней, приносящих удачу Стрельцам — топаз и турмалин. Считается, что турмалин стимулирует процесс освобождения от тревожных чувств и депрессии, способен активизировать процесс творчества.

Цвета удачи для Козерога

С точки зрения астрологии, Козерогам несет удачу коричневый цвет, а также другие темные цвета оттенков земли. Некоторым коричневый цвет кажется скучным и тусклым, но если вы посмотрите внимательнее, нет ничего более далекого от истины. Коричневый цвет символизирует дружелюбие и стабильность, это те свойства личности, которые характерны для Козерога.

Коричневый цвет – это земной цвет, он широко представлен в природе: деревья, камни, почва. Коричневый цвет символизирует практичность и стабильность. Хотя этот цвет встречается в природе в любое время года, прежде только он ассоциируется с осенью. Подобно характеру Козерога, коричневый цвет — надежный и простой.

Коричневый близок черному, но все же это более непринужденный цвет, он является отличным фоном для других, более ярких цветов. Подобно коричневому цвету, подчеркивающему другие цвета, люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, помогают окружающим выявить в себе лучшие качества.

Те, кто имеют рядом с собой в жизни Козерогов, действительно могут быть уверены в их поддержке, они не уклоняются от обязанностей. Если за дело берется Козерог, вам не придется беспокоиться за результат, потому что эти люди подходят к любой задаче очень серьезно и следуют цели до конца, до выполнения.

Используйте коричневый цвет в то время, когда вам нужно сосредоточиться на выполняемой работе. Особенно это актуально для тех дел, которые имеют отношение к финансам. Коричневый цвет хорош, когда вам нужна серьезность и повышенное внимание. Одежду коричневого цвета не рекомендуется носить на отдыхе, когда вы хотите просто расслабиться.

Камнями знака Козерог считаются агат, оникс, тигровый глаз, раухтопаз. Подробнее о камнях и талисманах Козерога, привлекающих любовь и удачу, вы можете прочитать здесь.

Другим удачным для Козерога цветом считается фиолетовый, который является сочетанием синего и красного. Таким образом, этот цвет сочетает стабильность и любовь, ассоциируемые с синим цветом и ясность, объективность, ассоциируемые с красным. Фиолетовый цвет имеет целебные свойства, помогает в излечении заболеваний, связанных с ушами и глазами. Считается, что этот цвет способствует очищению, как физического тела, так и духовных аспектов личности.

Цвета удачи для Водолея

Для Водолея цветами удачи являются, прежде только, голубые и зеленые — цвета океана и неба. Яркие, смелые цвета могут принести дисбаланс, лучше выбирать спокойные и мягкие оттенки голубого, синего, зеленого цветов. Эти цвета дадут вдохновение и надежду, использование их дома и в одежде поможет противиться негативной энергии, которая может быть вокруг.

Голубой цвет имеет для Водолеев целебные свойства. Он успокаивает, сглаживает негативные эмоции, а также помогает снять боль, воспаление и понизить артериальное давление. Голубой цвет вызывает спокойствие и общее ощущение умиротворенности. Даже визуализация голубого неба оказывает успокаивающее действие, вызывая спокойное состояние ума. Голубой цвет известен как цвет истины.

Камнями голубого цвета, приносящими удачу Водолеям, являются аквамарин, голубой агат, лазурит. Подробнее о камнях и талисманах Водолея, привлекающих любовь и удачу, вы можете прочитать здесь.

Влияние зеленого цвета очень разнообразно. Этот цвет поможет вам сбалансировать эмоции и восстановить спокойствие ума. Зеленый – это одновременно смелый и успокаивающий цвет, он несет позитивную энергию, помогающую в исцелении болезней сердца. Он известен тем, что укрепляет иммунитет и стабилизирует работу нервной системы, активизирует очищение печени и пищеварительной системы от шлаков и токсинов, следовательно зеленый цвет особенно важен, когда вы проходите курс лечения. Среди благотворных для Водолея камней зеленого цвета — бирюза.

Использование оттенков голубого, синего и зеленого цветов поможет внести в жизнь больше мира и спокойствия. Окружайте себя этими цветами, и воздействие стресса и психических потрясений значительно сократится.

Цвета удачи для Рыб

Цветами, несущими удачу представителям знака Рыбы, считаются лиловый, фиолетовый, зеленый, синий и серебряный. Чтобы сохранить внутренний баланс, иметь хорошее настроение, как физически, так и эмоционально, Рыбам рекомендуется окружать себя предметами зеленого и синего цветов. Синий цвет следует носить, когда вы хотите почувствовать спокойствие и умиротворенность. Но этот цвет не подходит, когда вам грустно или одиноко.

Если хотите посмотреть на мир с новой точки зрения, носите одежду зеленых оттенков. Зеленый цвет не рекомендуется, если вы находитесь в замешательстве или обдумываете важное решение. Зеленый — это соединение желтого и синего цветов, этого цвета лучше избегать, когда вы находитесь в подавленном настроении.

Серебряный цвет нейтрализует негативные чувства и заменяет их позитивной энергией. Также этот цвет поможет, если хотите стать выносливее и терпеливее. Серебряный цвет особенно хорош во время полнолуния и новолуния, его энергию можно усилить с помощью камней Луны: лунный камень, голубой агат.

Фиолетовый цвет подойдет Рыбам, если ожидаются серьезные перемены в жизни. В этот период окружайте себя оттенками фиолетового, он представляет для вас идею трансформации и поможет преобразить жизнь. Но это не тот цвет, который поддержит вас в периоды разочарований и потерь. Фиолетовые цвета подойдут в те периоды, когда вы стремитесь к новой жизни, к реализации цели или решили внести серьезные изменения, которые окажут важное влияние на дальнейшую жизнь. В это время фиолетовый цвет даст легкость, снимет эмоциональное напряжение. Но также он уменьшит и ваше желание любви. Среди камней фиолетового цвета, приносящих удачу — аметист. Подробнее о камнях и талисманах знака Зодиака Рыбы, привлекающих любовь и удачу, вы можете прочитать здесь.

Эти цвета, в зависимости от цели, которую ставите перед собой, вы можете использовать для медитаций и ритуалов исцеления. Они помогут Рыбам произвести изменения на ментальном, эмоциональном и физическом уровнях. Цвета могут использоваться не только в одежде, но и в интерьере, домашнем декоре, в рабочей обстановке.

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