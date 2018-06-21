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Ким Чен Ын засмеялся на слова Помпео о его убийстве
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21.06.2018 17:03
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Бывший глава ЦРУ Майк Помпео во время первой встречи с лидером КНДР
Ким Чен Ыном шутил, что все еще пытается убить северокорейского
лидера, пишет Vanity Fair. Экс-глава ЦРУ шутил по поводу убийства
Ким Чен Ына Фото: ЕРА Собеседник издания рассказал, что во время
встречи глава КНДР напомнил Помпео о его высказываниях в свой
адрес, а "директор ЦРУ пошутил, что все еще пытается его убить".
После этого оба собеседника засмеялись. Раньше Помпео заявлял, что
граждане КНДР были бы рады уходу Ким Чен Ына с поста главы
государства.Помпео посетил КНДР до своего назначения госсекретарем,
которое произошло 26 апреля. Во время визита в Пхеньян он обсуждал
детали встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен
Ыном.В 2016 году Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций,
в которых в отношении КНДР вводились экономические санкции.
Причиной стало увеличение военной активности Пхеньяна, в частности,
проведение ядерных испытаний и пусков баллистических ракет.В апреле
2018 года NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Совет
национальной безопасности США представил Трампу несколько вариантов
ответа Северной Корее на ее ядерную программу, в том числе
размещение ядерного оружия в Южной Корее и убийство Ким Чен Ына.24
мая Северная Корея уничтожила ядерный полигон Пунгери. По
данным сайта 38 North, также демонтировали полигон
Ихари, где тестировали твердотопливные двигатели к
баллистическим ракетам.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен
Ына и Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день
американо-северокорейского саммита было подписано соглашение:
Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а
Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского
полуострова.
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