Бывший глава ЦРУ Майк Помпео во время первой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном шутил, что все еще пытается убить северокорейского лидера, пишет Vanity Fair. Экс-глава ЦРУ шутил по поводу убийства Ким Чен Ына Фото: ЕРА Собеседник издания рассказал, что во время встречи глава КНДР напомнил Помпео о его высказываниях в свой адрес, а "директор ЦРУ пошутил, что все еще пытается его убить". После этого оба собеседника засмеялись. Раньше Помпео заявлял, что граждане КНДР были бы рады уходу Ким Чен Ына с поста главы государства.Помпео посетил КНДР до своего назначения госсекретарем, которое произошло 26 апреля. Во время визита в Пхеньян он обсуждал детали встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.В 2016 году Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций, в которых в отношении КНДР вводились экономические санкции. Причиной стало увеличение военной активности Пхеньяна, в частности, проведение ядерных испытаний и пусков баллистических ракет.В апреле 2018 года NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Совет национальной безопасности США представил Трампу несколько вариантов ответа Северной Корее на ее ядерную программу, в том числе размещение ядерного оружия в Южной Корее и убийство Ким Чен Ына.24 мая Северная Корея уничтожила ядерный полигон Пунгери. По данным сайта 38 North, также демонтировали полигон Ихари, где тестировали твердотопливные двигатели к баллистическим ракетам.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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