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В Японии, префектура Осака, в результате землетрясения пострадали люди – восемь человек
21.06.2018 17:04

Речь идет о мощном землетрясении в японской префектуре Осака, в результате которого пострадали не менее восьми человек. Эти данные официально озвучили представители местных властей.

К огромному сожалению у девятилетней девочки остановилось дыхание и сердце.
Несколько слов об эпицентре подземных толчков. Их магнитуда составила 6,1. Он расположился на севере префектуры. Это сейсмособытие было ощутимо в Осаке  и иных городах, что расположены на западе Японии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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