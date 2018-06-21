Они возмущены задержаниями и применением спецсредств на Марше равенства

Как сообщает "Общественное", активисты возмущены тем, что правоохранители задерживали и применяли спецсредства к праворадикалам на Марше равенства.

Участие в протесте приняли около сотни человек, между них - представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и С14.

Они выкрикивали "Зозулю в отставку!" и призвали "завершить с полицейским произволом" .

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

Напомним, в Киев 17 июня состоялся Марш равенства "КиевПрайд-2018" . Шествие двинулось в 10 утра от Национальной оперы Украины и прошло по центру города. Правоохранители сообщали, что участие в "КиевПрайд-2018" приняли 3,5 тыс. участников.