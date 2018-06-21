|Представители правых организаций требуют отставки главы патрульной полиции Киева
|21.06.2018 17:04
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Они возмущены задержаниями и применением спецсредств на Марше равенстваВ Киеве представители праворадикальных организаций собрались на протест у штаба патрульной полиции и требуют отставки главы патрульной полиции Киева Юрия Зозули.
Фото: hromadske.ua
Как сообщает "Общественное", активисты возмущены тем, что правоохранители задерживали и применяли спецсредства к праворадикалам на Марше равенства.
Участие в протесте приняли около сотни человек, между них - представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и С14.
Они выкрикивали "Зозулю в отставку!" и призвали "завершить с полицейским произволом".
Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua
Напомним, в Киев 17 июня состоялся Марш равенства "КиевПрайд-2018". Шествие двинулось в 10 утра от Национальной оперы Украины и прошло по центру города. Правоохранители сообщали, что участие в "КиевПрайд-2018" приняли 3,5 тыс. участников.
Утром, перед проведением Марша группа людей пыталась перекрыть пути проведения мероприятия. Произошли столкновения между полицией и участниками акции, которые ночевали в центре города, "чтобы выразить свой протест". Сообщалось, что задержали целом 57 человек, 5 правоохранителей пострадали. Вечером 17 июня столичная полиция отпустила всех задержанных во время Марша равенства.