В городе Евпатория в аннексированном Российской Федерацией Крыму произошел масштабный пожар в четверг, 21 июня, в пансионате "Арсенал". Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло на крыше одного из зданий пансионата, с которого огонь стал быстро распространятся на другие корпуса.

Изначально к месту происшествия были направлены два отделения пожарных, но им понадобилось подкрепление. В ликвидации пожара только задействованы шесть нарядов. Площадь пожара составляет 280 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

В результате пожара пострадали пять человек, троих госпитализировали. Среди пострадавших один ребенок.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, пожар на АЗС БРСМ, расположенной на Житомирской трассе под Киевом , произошел из-за водителя, решившего самостоятельно обслужить себя.

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