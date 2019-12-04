Об этом свидетельствует заявление по итогам саммита в Лондоне, обнародованное в среду, 4 декабря.

"Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", - указывается в документе.

В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

Главы государств и правительств стран-участниц НАТО приняли решение поддерживать разговор с Россией, укрепляя одновременно оборону и сдерживание, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией. Я и НАТО верим в разговор, он нужен, чтобы была транспарентность, чтоб не было опасных инцидентов", - сказал он.

Саммит НАТО также утвердил доработанные планы по обеспечению военной безопасности Польши и Прибалтики.

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