В Днепре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался украсть из супермаркета продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По полученным данным, в полицию обратилась охрана одного из супермаркетов - охранники магазина увидели на камерах видеонаблюдения вора.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что один из покупателей набрал продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил пакет в камеру хранения. После этого мужчина вновь зашел в магазин, взял еще немного товаров, рассчитался и пытался выйти из магазина с пакетом неуплаченных продуктов, которые забрал из камеры. Однако он был остановлен охраной.

"Мужчину задержали. Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1000 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правоохранители задержали в одном из львовских гипермаркетов жительницу столицы, которая похитила 220 шоколадных изделий "Киндер-сюрприз" .

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