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Порошенко опять позвонил Путину по поводу украинских политзаключенных
21.06.2018 17:09

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин в четверг провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте президента Украины.

 

Разговор снова касался вопроса украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях.

«Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам», – говорится в сообщении.

Также Порошенко и Путин говорили о выполнении минских соглашений и активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции миротворческой миссии на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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