Шотландия планирует перенимать опыт Литвы по увеличению переработки пластиковых отходов путем внедрения залоговой (депозитной) системы сбора тары. Об этом сообщает издание The Scotsman, передает .

Шотландия на сегодняшний день перерабатывает чуть больше 50% использованных пластиковых бутылок. В Литве этот показатель составляет 92%.

Также сообщается, что Литва внедрила депозитную систему сбора тары еще в феврале 2016 года. На сегодня системой пользуются порядка 87% литовцев.

Принцип работы литовской депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках. С каждой сданной бутылки жители Литвы получают по 10 центов.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира