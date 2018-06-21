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Лучший игрок матча ЧМ-2018 Тунис - Англия – английский нападающий Гарри Кейн
21.06.2018 17:11

Представители пресс-службы Международной федерации футбола проинформировали общественность о том, что лучший игрок матча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса – это английский нападающий Гарри Кейн.

Напомним, что Гарри Кейну принадлежат два гола, которые сборная Англии забила в ворота соперников.
Что касается матча группы G, он завершился со счетом 2:1 и был в пользу англичан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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