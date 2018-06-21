Представитель национальной метеослужбы Японии проинформировал общественность о том, что на западе страны ими были зафиксированы подземные толчки. Их сила составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. В сообщении было сказано следующее: - "на западе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 баллов, с очагом в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В самом городе Осака ощущались толчки силой в 4 балла по 7-бальной шкале... Угрозы цунами нет".

Обратим внимание на тот момент, что население районов с сейсмоактивностью оповестили о землетрясении только за несколько минут до ЧП.



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