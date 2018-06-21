Речь идет о возгорании в жилом доме в центре Алма-Аты. Оно уже ликвидировано. Это был крупный пожар, который случился в жилом пятиэтажном доме, центр Алма-Аты. Возгорание удалось потушить. Эта информация принадлежит представителям Комитета по ЧС МВД Казахстана.

Погибшие и пострадавшие в результате пожара отсутствуют. Представитель комитета сообщил следующее: - "пожар ликвидирован, пострадавших нет. Площадь – 190 квадратных метров". С огнем активно боролись 40 человек личного состава противопожарной службы. В работе использовалось 17 единиц техники.

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