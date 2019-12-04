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У Зеленского назвали сроки окончательного рассмотрения вопроса рынка земли
04.12.2019 18:07
Арахамия заявил, что Рада рассмотрит вопроса рынка земли на следующей пленарной неделе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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