Погода, Новости, загрузка...
У Зеленского назвали сроки окончательного рассмотрения вопроса рынка земли
04.12.2019 18:07
Арахамия заявил, что Рада рассмотрит вопроса рынка земли на следующей пленарной неделе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 