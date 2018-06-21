|Москва возвращается к старой практике, — журналист
|21.06.2018 17:21
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Министр обороны Сергей Шойгу впервые провел заседание коллегии военного ведомства в Севастополе.
И это точно не было банальным бюрократическим мероприятием. Сергей Кужугетович сделал несколько заявлений, поразительных по своему первозданному, я бы даже сказал, рафинированному в своей простоте империализму.
Как ему и положено по должности, министр начал с успехов в милитаризации Крыма, четыре года назад присоединенного к России. «На полуострове, — с гордостью поведал он, — создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Её современные высокотехнологичные системы вооружения «не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию».
Действительно, с 2014 года в Крыму развернута смешанная авиационная дивизия, включающая как истребители, так и бомбардировщики, а также дивизия ПВО, на вооружении которой новейшие комплексы С-400. В состав Черноморского флота поступали практически все дизель-электрические подводные лодки и надводные корабли, которые были построены за это время. Цель этой милитаризации — отнюдь не только оборона собственно Крыма. Некоторые эксперты говорят, что Минобороны отражает угрозу, которую само же и придумало. А именно: угрозу со стороны американских крылатых ракет, которые хитрый Пентагон может вдруг развернуть на базе ПРО в Румынии. В таком случае ПВО и авиация, дислоцированные в Крыму, должны прикрыть третий по значимости город нашей страны — Сочи — и расположенную там резиденцию главы государства.
Эти практические расчеты нисколько не умаляют патриотическое заявление Шойгу о том, что Крым — «исконно российская территория». При этом министр констатирует: «На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества». Надо понимать, что история полуострова ведется отныне исключительно с момента покорения Крыма Россией в XVIII веке. В противном случае, полуостров можно было бы считать исконно греческой, исконно турецкой и, страшно сказать, исконно украинской территорией.
Самое же забавное, что, сказав все это, глава военного ведомства стал упрекать государства НАТО в концентрации войск у российской границы. «Численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40–60 тысяч военнослужащих», — сообщил Сергей Шойгу. Более того, он напомнил, что с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Решение на этот счет должно быть принято на предстоящем в июле саммите НАТО.
И что самое удивительное, Шойгу вдруг заявил, что «»по линии соприкосновения государств — членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск». То есть министр, как и прочие отечественные начальники, делает вид, что не видит причинно-следственной связи между действиями Североатлантического альянса и присоединением «исконно русского» Крыма, а также секретной войной на Донбассе. Мол, взяли натовцы и в своей неизбывной злобности ни с того ни с сего стали наращивать силы на границе с Россией.
Однако настроения руководителей российского военного ведомства явно меняются. Давно ли наши генералы откровенно потешались над военными усилиями НАТО. Подумаешь, они развертывают в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона! А мы в ответ создаем три новых дивизии «на западном направлении» и перебрасываем к границам две бригады из Сибири, еще недавно гордо заявлял тот же Шойгу. Теперь, как выясняется, никакого наращивания не происходит вовсе: «Все мероприятия развития Вооружённых сил России проводятся на национальной территории путём совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности». Что, конечно, укрепляет подозрения в том, что в результате противостояния с НАТО Москва возвращается к порочной практике создания «бумажных» дивизий, соединений неполного состава, где офицеров больше, чем рядовых.
Главное же, политика спровоцировала новую холодную войну, в которой у России гораздо более слабые позиции, чем некогда у СССР. Но российским начальникам, находящимся в империалистическом угаре, этого пока что не видно…
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