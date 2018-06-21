Министр обороны Сергей Шойгу впервые провел заседание коллегии военного ведомства в Севастополе.

И это точно не было банальным бюрократическим мероприятием. Сергей Кужугетович сделал несколько заявлений, поразительных по своему первозданному, я бы даже сказал, рафинированному в своей простоте империализму.

Как ему и положено по должности, министр начал с успехов в милитаризации Крыма, четыре года назад присоединенного к России. «На полуострове, — с гордостью поведал он, — создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Её современные высокотехнологичные системы вооружения «не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию».

Действительно, с 2014 года в Крыму развернута смешанная авиационная дивизия, включающая как истребители, так и бомбардировщики, а также дивизия ПВО, на вооружении которой новейшие комплексы С-400. В состав Черноморского флота поступали практически все дизель-электрические подводные лодки и надводные корабли, которые были построены за это время. Цель этой милитаризации — отнюдь не только оборона собственно Крыма. Некоторые эксперты говорят, что Минобороны отражает угрозу, которую само же и придумало. А именно: угрозу со стороны американских крылатых ракет, которые хитрый Пентагон может вдруг развернуть на базе ПРО в Румынии. В таком случае ПВО и авиация, дислоцированные в Крыму, должны прикрыть третий по значимости город нашей страны — Сочи — и расположенную там резиденцию главы государства.

Эти практические расчеты нисколько не умаляют патриотическое заявление Шойгу о том, что Крым — «исконно российская территория». При этом министр констатирует: «На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества». Надо понимать, что история полуострова ведется отныне исключительно с момента покорения Крыма Россией в XVIII веке. В противном случае, полуостров можно было бы считать исконно греческой, исконно турецкой и, страшно сказать, исконно украинской территорией.

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Самое же забавное, что, сказав все это, глава военного ведомства стал упрекать государства НАТО в концентрации войск у российской границы. «Численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40–60 тысяч военнослужащих», — сообщил Сергей Шойгу. Более того, он напомнил, что с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Решение на этот счет должно быть принято на предстоящем в июле саммите НАТО.

И что самое удивительное, Шойгу вдруг заявил, что «»по линии соприкосновения государств — членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск». То есть министр, как и прочие отечественные начальники, делает вид, что не видит причинно-следственной связи между действиями Североатлантического альянса и присоединением «исконно русского» Крыма, а также секретной войной на Донбассе. Мол, взяли натовцы и в своей неизбывной злобности ни с того ни с сего стали наращивать силы на границе с Россией.

Однако настроения руководителей российского военного ведомства явно меняются. Давно ли наши генералы откровенно потешались над военными усилиями НАТО. Подумаешь, они развертывают в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона! А мы в ответ создаем три новых дивизии «на западном направлении» и перебрасываем к границам две бригады из Сибири, еще недавно гордо заявлял тот же Шойгу. Теперь, как выясняется, никакого наращивания не происходит вовсе: «Все мероприятия развития Вооружённых сил России проводятся на национальной территории путём совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности». Что, конечно, укрепляет подозрения в том, что в результате противостояния с НАТО Москва возвращается к порочной практике создания «бумажных» дивизий, соединений неполного состава, где офицеров больше, чем рядовых.

Главное же, политика спровоцировала новую холодную войну, в которой у России гораздо более слабые позиции, чем некогда у СССР. Но российским начальникам, находящимся в империалистическом угаре, этого пока что не видно…

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