Во дворе дома по ул. Леонида Первомайского в был найдено мумифицированный труп мужчины. Тело находилось в кустах в неестественной позе - на коленях.

Вокруг разбросаны пустые бутылки и шприцы, передает со ссылкой на .

По словам местных жителей, близко места происшествия они в течение недели чувствовали отличительный трупный запах. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила еще около месяца назад.

Очевидцы утверждают, что умерший был наркозависимым, однако точную причину смерти установит экспертиза.

Во дворе жилого дома по улице Дорогожицкой, 15 обнаружили труп мужчины. Бездыханное тело лежало прямо под окнами пятиэтажки. Умершего человека местные жители заметили еще рано утром, но полицию и "скорую" вызвали только в 19:00, так как думали, что мужчина просто пьян.

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