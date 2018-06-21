|Хотели покататься: несовершеннолетние на родительском авто попали в ДТП в Николаевской области
|21.06.2018 17:26
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Несовершеннолетние попали в ДТП в с. Черноморка Николаевской области. Они без разрешения взяли автомобиль, чтобы покататься. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Николаевской области, передает .
"Вчера, 20 июня, примерно в 19:45 в с. Черноморка Очаковского района 16-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-2105, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло столкновение с электроопорой" , - говорится в сообщении.
В результате аварии водителя и его 17-летнего пассажира с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.
Как рассказали несовершеннолетние, они без разрешения взяли автомобиль у одного из родителей, чтобы покататься.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в Житомире автомобиль выехал на тротуар, где столкнулся с электроопорой, несколько раз перевернулся, после чего еще протаранил бетонный забор.