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На юго-востоке Москвы специалисты снова зафиксировали серьезное превышение содержания сероводорода
21.06.2018 17:27

В ночь на 18 июня в юго-восточных районах Москвы специалистами в заданной области было зафиксировано превышение содержания сероводорода.

Так, в три часа ночи концентрация вредного вещества в воздухе, район Печатники, превысила допустимую норму приблизительно в 3,3 раза. Эти статистические данные принадлежат сотрудникам "Мосэкомониторинг".
Превышение удалось зарегистрировать на станции экомониторинга "Гурьянова". Эта станция контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений, а также в ее поле зрения канализационный коллектор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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