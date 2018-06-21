|Изменилось число погибших в результате второго взрыве в Афганистане: оно увеличилось до 25, 50 человек в числе раненых
|21.06.2018 17:27
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Обратим внимание, что изменилось количество погибших в результате взрыва террориста-смертника близко от канцелярии мэра города Джелалабад, Исламская Республика.Оно увеличилось до 25 человек. Ещё более 50 человек ранены. У них травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы. Эта информация принадлежит представителям регионального афганского руководства.
До сих пор ни одна организация, которая действует в регионе, не взяла на себя ответственность за этот теракт.
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