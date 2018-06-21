Верховная Рада Украины приняла закон, который, по замыслу нардепов, обеспечивает единую государственную политику в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины. За законопроект "О валюте и валютных операциях" проголосовали 226 депутатов. Скриншот: RadaTVchannel / Youtube За законопроект проголосовали 226 депутатов.Закон "О валюте и валютных операциях" определяет правовые основы проведения валютных операций, валютное регулирование и надзора, а также права и обязанности субъектов валютных операций. Также он устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.По замыслу законодателей, закон должен обеспечить единую государственную политику в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.Закон уточняет принципы валютных операций, проведения расчетов, регулирует трансграничный перевод и перемещение валюты, а также лицензирование этой деятельности Национальным банком Украины.Он устанавливает предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту продукции, а также транспортных услуг и устанавливает меры воздействия в отношении нарушителей валютного законодательства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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