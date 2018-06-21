Верховная Рада Украины приняла закон, который, по замыслу нардепов,
обеспечивает единую государственную политику в сфере валютных
операций и свободного осуществления валютных операций на территории
Украины. За законопроект "О валюте и валютных операциях"
проголосовали 226 депутатов. Скриншот: RadaTVchannel / Youtube За
законопроект проголосовали 226 депутатов.Закон "О валюте и
валютных операциях" определяет правовые основы проведения валютных
операций, валютное регулирование и надзора, а также права и
обязанности субъектов валютных операций. Также он устанавливает
ответственность за нарушения валютного законодательства.По замыслу
законодателей, закон должен обеспечить единую государственную
политику в сфере валютных операций и свободного осуществления
валютных операций на территории Украины.Закон уточняет принципы
валютных операций, проведения расчетов, регулирует трансграничный
перевод и перемещение валюты, а также лицензирование этой
деятельности Национальным банком Украины.Он устанавливает
предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту
продукции, а также транспортных услуг и устанавливает меры
воздействия в отношении нарушителей валютного законодательства.
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