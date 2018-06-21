Гражданином Украины, задержанным в Словакии по подозрению в терроризме, оказался прежний член Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», экс-начальник штаба 1-ого (закарпатского) запасного батальона ДУК Владимир Гласнер.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с 31 мая 2016 года Гласнер находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Первый запасной батальон ДУК «Правый сектор» был создан 22 июля 2014 года в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока «Правого сектора» Закарпатской области. Владимир Гласнер вошел в структуры закарпатского «Правого сектора» уже после победы ужгородского Майдана. До этого в революционной или патриотической деятельности замечен не был.

После того, как Гласнер вошел в руководство «ПС» Закарпатья, в его адрес начали звучать обвинения в использовании партийного бренда для налаживания контрабандистской деятельности. Его освободили от обязанностей начштаба батальона ДУК в марте 2015 года.

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