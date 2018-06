После набег российских войск на территорию Крыма, Донбасса и подготовки вторжения по всему периметру границы с РФ и линий разграничения с оккупированными территориями, Украина обязана была вводить военное положение просто без лишних разговоров. Дальше должна была развернуться мобилизация и прекращение действия тех статей Конституции, законов и подзаконных актов, которые подлежат приостановке в таких случаях, дабы пресечь возможности дестабилизации внутренней обстановки, путем подрывной деятельности агентуры противника.

Между прочим, так действовали абсолютно все демократические страны, которые подверглись внешней агрессии.

Мы уже приводили пример США, когда после бомбардировки Перл Харбора, США провели операцию по изоляции всех граждан США японского происхождения и депортации всех их в умышленно отведенные местности. Потом Штаты признали чрезмерность этих мероприятий, но что-то подсказывает, что случись такое сегодня, там поступили таким же самым образом. На самом деле, это было очень мудрое решение. Речь даже не о том, что эти граждане оказались в зоне риска для вербовки их японскими агентами, но в первую очередь, изоляция японцев уберегла их от вполне вероятных самосудов, когда пошли известия о жертвах, серди американских военных и гражданских лиц, в результате налетов японской авиации и действий флота. Англия предпринимала еще более решительные меры для того, чтобы германская агентура не парализовала работу тыла и не устроила массовые беспорядки, на почве неизбежных лишений, вызванных войной. Кстати, Германия имела собственный опыт того, как в разгар войны в тылу вспыхнуло коммунистическое восстание, что в купе с другими факторами привело ее к позорному поражению в Первой Мировой Войне. Логично предположить, что англичане прекрасно помнили об этом и обоснованно предполагали, что немцы усиленно работают в этом направлении, и не ошиблись. Такая работа действительно велась и такие планы постоянно входили в стадию реализации.

В нашем случае, прямо перейти к таким действиям мы не могли по двум причинам. Первая. Быстрое сворачивание демократических институтов, непременно, остановило бы нас на пути евроинтеграции, за что мы собственно боролись и чего категорически не желает Кремль. Вторая причина – более практическая. Формальное объявление состояния войны запускает механизмы ограничения поставок вооружений воюющей стороне. Эти механизмы купируются только в случае прямых договоренностей о взаимопомощи, в случае внешней агрессии. Это либо коллективный пакт, наподобие евроатлантического альянса, либо двусторонние договора о взаимопомощи или союзнические договора.

Пару дней назад некто Кравчук, экс-президент Украины, что-то там такое рассказывал о том, что нынешнее руководство страны что-то делает не так. Это рассказывает человек, подаривший исконному врагу ядерный запас и взамен не выторговавший никаких гарантий безопасности, ни коллективной, ни двусторонней. Это было в его силах, но он оставил Украину без возможностей эффективной обороны как самостоятельно, так и в составе союза с вменяемыми странами. Оно и понятно, он колядовал себе на «хатынку в Швейцарии». Поэтому, к 2014 году мы оказались без ЯО, и без возможности запустить механизм взаимопомощи со своими союзниками, которых просто не было. Зато с хатынкой у него все получилось как надо. И теперь этот тип смеет что-то нам указывать.

В любом случае, мы оказались со связанными руками, но это не значит, что выхода нет и нет прецедента, как еще можно поступить в такой ситуации, не прибегая к механизму военного положения. Этот механизм продемонстрировал оплот демократии – США. Через шесть недель после терактов 11 сентября, Сенат США 98 голосами против одного, принял федеральный закон, имеющий длинное, но емкое название: «Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism” или «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», известный под названием «Патриотический акт».

Суть этого законодательного акта сводилось к тому, чтобы задействовать большинство механизмов, направленных на сужение ряда первоочередных прав человека и гражданина, на период стабилизации ситуации и ликвидации террористической угрозы. В частности, был часто усилен контроль за движением денег, обменом информации и функционирования СМИ. Полиция и спецслужбы получили полномочия, расширяющие их доступ информации, имеющей критическое значение для безопасности страны. С одной стороны, права и защищенные интересы граждан США непременно сузились, но это не шло ни в какое сравнение с тем сужением, которое непременно последовало бы в случае введения военного положения. В общем, крупные провокации, которые инспирируются извне, стали или невозможными или их очень быстро выводили на чистую воду и пресекали. То есть, правила игры кардинально изменились и широкомасштабная дестабилизация внутри США, по воле посторонних лиц, стала практически невозможной. Критические узлы системы обеспечены надежным прикрытием.

Что-то подобное Украина обязана была принять, взамен введению военного положения, но это не было сделано летом-осенью 2014 года, не сделано это и сейчас и враг этим пользуется, что мы сегодня и наблюдали под стенами ВР.

В отличие от США, мы не имеем такого продолжительного существования в условиях демократии, а потому общество не успело наработать естественные механизмы самосохранения, которые срабатывают почти незаметно и задолго до того, как возникает необходимость что-то регулировать законодательным путем. Это тем более справедливо потому, что перед падением режим Януковича стал деформировать правовое поле в сторону уменьшения прав и свобод граждан и нам досталось то, что надо было переделывать и уже – в условиях военного времени.

Еще раз, прямо сравнивать США 2001 года и Украину 2014 – напрасно, ибо де-факто, Штаты подверглись террористической атаке, а Украина – военной интервенции. Это – совершенно разные вещи. Здесь даже не очень подходит аналогия Штатов 1941 года и Украины 2014, поскольку США подверглись агрессии со стороны Японии, но территория не была захвачена даже частично. Но представим себе, что в Конгрессе США собралась группа конгрессменов, которые открыто продвигали бы интересы Японии. При этом, не важно, к какой партии они принадлежали бы. Абсурд? Хорошо, тогда представим, что более 50% газет и 80% радио вели бы откровенно антиамериканскую пропаганду и обвиняли бы власть в том, что та неспособна выгодно капитулировать и договориться с противником. Вот просто представим, что в один момент и в один день такое произошло бы в Штатах, какова была бы реакция самих американцев, органов законодательной и исполнительной власти? Что-то мне подсказывает, что министерство юстиции безотлагательно заказало бы большую партию электрических стульев, и прочих приспособлений, для конкретного пояснения колоборантам того, что до них не дошло за всю их бестолковую жизнь.

В любом случае, наш вариант «Патриотического акта» должен был внести изменения в порядок пересечения границы Украины россиянами или теми, кто пытается пересечь границу со стороны РФ. В идеале – она должна бы закрыться. Второй момент – жесткий мониторинг всех СМИ, на предмет пророссийских материалов и приостановление их деятельности после второго предупреждения. Однозначно должно было действовать положении о закрытии СМИ, которое получает финансирование прямо из РФ или через посредников, а также тех, одним из владельцев которых является российское юридическое или физическое лицо, вернее – является конечным бенефициаром и ввести жесткую уголовную ответственность за сокрытие таких фактов.

Мы имеем жесточайшую в истории современности информационную войну, которую вела одна страна против другой. Никто и никогда не действовал так нагло и широко, как РФ действует против Украины. И теперь мы видим, что большинство украинских СМИ успешно захвачено колоборантами и они не стесняются использовать их в плане информационного давления на население Украины. Здесь уже речь не идет о свободе слова, а скорее – об информационной войне. Фокус этой ситуации в том, что соответствующие органы «имеют полномочия» осуществлять контроль за ситуацией, но как видим – не имеют желания. Вполне вероятно, что они столуются на часть тех денег, которые РФ спускает на поддержку пророссийских СМИ. А все потому, что никто из них не имеет обязанности сразу реагировать на подобные вещи, а для эффективности реакции не снабжены нужным инструментом.

Самое смешное то, что согласно ныне действующим нормам права, даже спросить за этот провал информационной политики – не с кого. Минстець? Ничего подобного, на любое обвинение они выложат килотонны бумаги, где будет написано, что все они действуют в рамках законодательства и никто их не обязывает зачищать пророссийское вещание, а им – некогда, ибо они осваивают свой бюджетный миллиард и заниматься мелочами, типа медиаимперии Медведчука, который вообще не скрывает своей работы на кума. Еще раз, они на пятом году войны – не обязаны бороться с российской пропагандой. А раз нет обязательства, то нет и нарушений! Их просто нельзя привлечь к ответственности ибо они ничего не нарушили!

Никто не должен отслеживать, откуда кормятся наши СМИ, наши депутаты и прочие личности и организации, которые подрывают Украину изнутри! Это на пятом году войны! Я уже не говорю об электрических стульях или чем-то подобном, но тот же Минстець мог бы обязать (в соответствии с нашим Патриотическим актом) тот же телеканал Интер и все остальные везде, где демонстрирует свое название или логотип, указывать внизу «финансируется Российской Федерацией». Или бабушка эльфийка, все эти Гойки и прочие, когда будут идти на выборы, каждая такая фамилия должна сопровождаться надписью «финансируется РФ».

Или тот же самый шабаш под Радой. Просто поразительно, что ни полиция, ни СБУ не решились хотя раз внести ясность, что это за протестанты тусуются и провоцируют беспорядки. Надо один раз оцепить всю эту шоблу и установить личность каждого. Окажется, что процентов 20-30 от общей массы и процентов 50 от самой бойкой – туристы из РФ, которые проникли через дырявую границу. Кстати, то же самое было в Симферополе, Донецке и Луганске. Остальная толпа была бы внесена в базу, а через время – повторить мероприятие и окажется, что вчерашние шахтеры теперь протестуют как частные предприниматели, а потом – труженики села или рыбоводы. То есть, действует вполне реальная каста провокаторов, которые живут исключительно за счет участия в таких акциях. Такие мероприятия тоже никто не должен проводить и не проводит!

Когда мы обращались к американскому Патриотическому Акту, не зря делали оговорку о том, что мы не долго живем в условиях демократии и вот почему. Здесь предельно жестко и без реверансов было написано и о шахтерах, и об афганцах. Это было сделано для того, чтобы поймать реакцию кого-то возмущенного из них и такая реакция последовала. Кто-то из афганцев с обидой написал, что вот он бегал с автоматом, а его тут оттянули за уши те, кто не бегал и далее – по списку.

На самом деле, эта реакция говорит о том, что наши граждане еще не впитали многие базовые принципы демократии, основным из которых является баланс свободы и ответственности. Вернее, не вполне воспринимается сама свобода, еще хуже – ответственность, а с балансом – вообще никак не получается. Пока.

А теперь хочется сказать пару слов тем самым «возмущенным», например – афганцам. Представьте, что на городской площади собрались люди, которые решили положить конец проституции, в отдельно взятом населенном пункте и притащили туда фотографии, якобы – отъявленных проституток. И тут вы видите на фото кого-то из своих родных и близких, которые точно не занимаются проституцией. Что вы делаете? Наверное, не проходите мимо? Вот тут, под ВР, от вашего имени собрались афганцы и вам на это плевать? Вам не стыдно, что вы – такой замечательный, белый и пушистый, уже оправдываете колоборантов только потому, что вы бегали с автоматом. И потом, бегали чтобы что, накачать мышцы? А зачем автомат? То есть, такой афганец не идет выяснять отношения с теми, кто от его имени пришел устраивать побоище, а рассказывает свое «фе» тем, кто этим возмущен! Тем самым он четко проводит идентификацию «свой-чужой».

В этой связи, к тому самому Патриотическом акту, которого у нас нет, я бы добавил безусловный запрет на все общественные организации, история создания которых уходит в совок или смыслом которых является медитация на каких-то совковых событиях. Безусловно, под нож должны пойти любые ветеранские организации совкового разлива, в том числе, и афганские. Их следует снять с регистраций и боже упаси, давать им какое-то бюджетное финансирование. За это чиновников следует привлекать к уголовной ответственности за растрату. От этой дряни следует избавляться так же тщательно и решительно, как и от последствий неосторожного вступления в «последствие выгула собак». Чистить, пока ни вида, ни запаха от этого не останется.

И напоследок – о шахтерах. Нам очень приятно, что читатели все чаще забегают вперед и самостоятельно находят аналогии в исторических ситуациях. Действительно, Маргарет Тетчер столкнулась примерно с той же ситуацией, в которой оказалась Украина с шахтерами. Похоже на то, что сами условия работы в шахте, деформируют сознание человека и он становится рафинированным рабом. Что характерно, на совковых и пост совковых шахтах регулярно происходили аварии, в которых гибли десятки шахтеров. Что там устанавливало следствие – отдельный разговор, но сами шахтеры прекрасно знали, почему так случилось. Единственный вопрос, который у них остается – почему именно сейчас? Ибо такое могло произойти когда угодно. Они прекрасно знают, кто несет ответственность за аварийное состояние техники, за слабую подготовку коллег и прочие вещи. У каждой трагедии есть свои авторы, но не они несут ответственность, что закладывает предпосылки для следующего аналогичного случая. Однако, на шахтах действует «омерта», обет молчания и жесткая круговая порука. Рабская сущность шахтера не позволяет выплеснуть свой негатив на хозяина, а потому – выплескивает по команде и туда, куда укажет все тот же хозяин.

Тэтчер провела несколько раундов переговоров и уловила именно то, что пора бы уловить и нам. Там не с кем вести переговоры. Этому синдикату плевать на всё и всех, у них свои хороводы и когда результаты их труда становятся уж слишком дорогими, а сама массовка – слишком агрессивной – пора принимать радикальное решение. Мэгги попросту закрыла все нерентабельные шахты (а их оказалось большинство) и решила, что лучше этой дрянью переболеть сейчас и в острой форме, чем болеть долго, нудно, истощая весь государственный механизм.

У нас куда более выгодная ситуация для того, чтобы поставить точку в этой бесконечной эпопее с нытьем шахтеров. Шахты надо закрыть раз и навсегда. Сделать это технично, со всеми необходимыми инженерными мероприятиями, закрыть и забыть как дурной сон. Как это не странно, Московия давно закрыла большую часть шахт, не дававших прибыли и российские шахтеры сглотнули это без проблем. Никакой катастрофы не произошло. Мало того, российская оккупация Донбасса имеет все тот же почерк, россияне закрывают нерентабельные шахты и режут их на металл. Не знаю, может кто-то видел пару тысяч шахтеров, стучащих касками на центральной площади Донецка, протестуя против оккупационной власти, но мы этого не видели и не слышали.

Кроме того, в отличие от 1980 года, энергетика переживает бум восстанавливаемых источников энергии. В Германии, на автобанах, практически нет такого места, откуда не видно хотя бы одной вышки ветрогенератора. А еще вдоль автобанов (наверное) задается какая-то полоса отчуждения и в сотнях мест она занята полями солнечных батарей. Энергетика уверенно движется в этом направлении и уже через несколько лет в Европе появятся первые страны, которые полностью будут обеспечивать себя именно такой энергией и к тому времени будет демонтирована сеть бензиновых заправок. Эта эпопея уже набрала обороты, отработаны технологии создания ветроэлектростанций и солнечных электростанций. То есть, исключение из оборота угля собственной добычи – исключительно положительное мероприятие, как в плане экономики, так и в плане ликвидации еще одной отрасли, которая кроме продукции (угля) штампует быдло и рабов.

В общем, за год перед выборами мы увидим весь набор дряни, которая тянет нас назад и которую пора отрезать, чтобы она падала вниз, а мы двигались вверх. Именно для этого и нужен вариант Патриотического акта для Украины. При этом, следует учесть явные промахи в подобных документах, которые были допущены нашими партнерами. У нас нет права на ошибки и времени на их исправление.

