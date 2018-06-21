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Министерство обороны России: разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту спутник "Глонасс-М"
21.06.2018 17:34

В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сказано о том, что разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту спутник "Глонасс-М". 

В сообщении ведомства сказано следующее: - "стартовавшая 17 июня в 00.46 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М". 


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