|Министерство обороны России: разгонный блок "Фрегат" вывел на расчетную орбиту спутник "Глонасс-М"
|21.06.2018 17:34
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В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сказано о том, что разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту спутник "Глонасс-М".В сообщении ведомства сказано следующее: - "стартовавшая 17 июня в 00.46 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М".
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