В четверг, 21 июня, на автотрассе Киев - Харьков в Киевской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомобиль на высокой скорости въехал в автобус. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Около 14:30 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель автобуса Mercedes, разворачиваясь, не уступил дорогу встречному транспорту. Легковушка Mercedes на большой скорости въехала в автобус - не успел затормозить. В результате ДТП пострадали два водителя - автобуса и легковушки. Они были доставлены в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пассажиров в одном из транспортных средстве не было.

При этом, по данным dtp.kiev.ua, от удара водитель автобуса погиб, а внедорожник отлетел на 80 метров в отбойник. Как сообщается, пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии. Водителя вытаскивают спасатели ГСЧС.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, на трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области перевернулся грузовой автомобиль, нагруженный каустической содой.

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