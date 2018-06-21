В словацком городе Кошице правоохранители задержали по подозрению в терроризме украинца с поддельным венгерским паспортом, передает со ссылкой на .

"Местный прокурор Милан Філічко сообщил журналистам, что подозреваемый задержан по запросу из киевского Интерпола. По его словам, мужчина проживал в Кошице около двух лет. Правоохранители идентифицировали его настоящее имя как Владимир. Мужчину разыскивали по подозрению в совершении следующих преступлений: нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, набег на должностных лиц и другое", - подчеркнул Милан Филичко, сообщает издание noviny.sk.

Он также отметил, что задержанный и до сих пор продавал оружие террористическим группировкам. Сейчас задержанный находится в тюрьме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о возможной экстрадиции в Украину.

Пророссийские боевики сделали из донецкого культурного центра "Изоляция" концлагерь. Территорию заведения они захватили 9 июня 2014 года. "Изоляция" в Донецке это нынешний "Аушвиц". Сюда везут "особо опасных" укров, американских диверсантов, солдат и других мифических существ.

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