Количество женщин в Украине является большим, чем количество мужчин. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает

“В структуре населения Украины по полу 53,7% (22 млн 658,6 тыс. человек) составляют женщины и 46,3% (19 млн 558,2 тыс. человек) — мужчины”, — говорится в сообщении.

В целом, численность постоянного населения Украины на 1 января 2018 года (по оценке) составила 42 млн 216,8 тыс. человек (на 1 января 2017 года — 42 млн 414,9 тыс. человек). Из них 29 млн 132,2 тыс. человек (69%) — жители городов и 13 млн 84,6 тыс. человек (31%) — жители сельской местности.

Напомним, в январе-апреле 2018 года украинцев стало меньше на 85,7 тыс. человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира