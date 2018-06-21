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Японские власти сожалеют в связи с ракетными стрельбами на Курилах
21.06.2018 17:42

Представители японских властей выразили Москве свое сожаление на предмет военных маневров, которые запланированы на острове Итуруп, южная часть Курил. 

Представление передали российскому министерству иностранных дел через диппредставительство Японии, которое находится в Москве.
Известно, что российская сторона уже отклонила заявление японских властей. Ее представители заявили о том, что проведение маневров запланировано в пределах национальной территории РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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