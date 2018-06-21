|Японские власти сожалеют в связи с ракетными стрельбами на Курилах
|21.06.2018 17:42
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Представители японских властей выразили Москве свое сожаление на предмет военных маневров, которые запланированы на острове Итуруп, южная часть Курил.Представление передали российскому министерству иностранных дел через диппредставительство Японии, которое находится в Москве.
Известно, что российская сторона уже отклонила заявление японских властей. Ее представители заявили о том, что проведение маневров запланировано в пределах национальной территории РФ.
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