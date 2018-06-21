К сожалению, несмотря на все достижения современной науки в области медицины, иногда возникает необходимость найти альтернативные методы лечения. Гомеопатия часто получает в сподручное направление, особенно, когда все шансы спасения человека потеряны. Конечно же, гомеопатия – это метод лечения заболеваний беременных женщин, потому что гомеопатические препараты вполне безопасны во время беременности, и разрешены министерством здравоохранения, а также они актуальны для малышей с первых дней жизни.



Не все хорошо знакомы с этим методом терапии. Так что сделать краткое отступление от гомеопатии.

Гомеопатия является научным целостным методом индивидуальной терапии.Гомеопатическое лечение, направлено на стимулирование организма к самолечению, влияя на уровень клеточной энергетической информации. Для лечения используются малые дозы веществ.

Помимо безусловной эффективности воздействия, гомеопатические препараты имеют ряд преимуществ перед синтетическими фармацевтическими препаратами. Они не вызывают привыкания и фармакологической зависимости, так как не включаются в метаболические процессы организма; Нет аллергического воздействия на организм в результате применения крайне малых доз активного вещества, отсутствуют побочные эффекты. Однако, гомеопатические препараты возобновляют энергетический баланс и активизируют его природные защитные силы, не накапливаются в организме.



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