В 2014-2015 годах большая часть работы президента Украины Петра Порошенко касалась безопасности, отметил его первый помощник Юрий Онищенко. Помощник Порошенко утверждает, что тот принес в работу МИД Украины драйв Фото: ЕРА "Сейчас значительно шире фронт деятельности. Фактически, президент отвечает и за безопасность, и за международную работу, до сих пор большинство людей адресуют именно президенту какие-то свои надежды на реформы. Соответственно, теперь у Петра Алексеевича значительно больше возможностей реализовывать свои замыслы", – сказал он.По словам первого помощника президента, в МИД у Порошенко "был совершенно новый стиль и видение работы"."Порошенко принес определенный драйв в работу министерства. Он привык ставить конкретные задачи и ждет их выполнения. То есть классические бюрократические отговорки, что "вот мы кому-то написали письмо и теперь это не наша ответственность" – не проходят вообще. И тогда это давало результат. Скажем, когда мы работали над освобождением наших моряков из плена. Порошенко очень активно был вовлечен в этот процесс. И все должны были так же конкретно работать с ним", – вспомнил Онищенко.Он отметил, что сейчас масштаб еще больше."Хотя война накладывает свой отпечаток. В 2014-2015 годах львиная доля всей работы касалась именно безопасности, а уже потом только остального", – сказал первый помощник президента.Главой МИД Украины Порошенко с октября 2009 года по март 2010 года. Президентом Украины его избрали на выборах 25 мая 2014 года.Онищенко принял предложение Порошенко стать его первым помощников после президентских выборов, но еще до инаугурации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки порошенко украины онищенко помощник президента Теги: политика